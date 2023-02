Passeio TT Mulheres ao Volante regressa a 11 de Março

Depois de um ano de interregno, o Passeio TT Mulheres ao Volante está de regresso e com novidades.

A quinta edição vai para a estrada no próximo dia 11 de Março, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, e este ano vai chegar ao concelho de Vinhais. Antes, há um périplo pela Serra da Nogueira, em Bragança. “Há toda a disponibilidade e toda a abertura para colocarmos esta quinta edição na rua. Vamos dar o nosso melhor e a conhecer o melhor que temos à nossa volta. A Serra da Nogueira não deixa dúvidas a ninguém e será o nosso berço durante a manhã”, destacou o organizador, António Rodrigues da Silva.

Depois da partida do Centro Social Paroquial Santo Condestável, às 10h30, as participantes rumam à Barragem de Castanheira, seguem pela aldeia de Gostei em direcção à Serra da Nogueira, onde podem apreciar paisagens deslumbrantes e a maior mancha de carvalho negral da Europa, visitam ao Santuário de Nossa Senhora da Serra, passam em Rebordainhos, Lanção e a paragem para o almoço em Rebordãos.

Depois de degustadas as iguarias gastronómicas típicas do nordeste transmontana, o passeio TT ruma, pela primeira vez, ao concelho de Vinhais onde não faltam pontos de interesse. Em Celas as participantes vão visitar o Miradouro das Fragas e o Moinho Comunitário. Já na ladeia da Negreda vale a pena parar e apreciar a Cascata do Cachão da Malhadinha.

Como o próprio nome indica só as mulheres é que conduzem e destina-se a todas as que partilham o gosto pela aventura e que possam participar com viaturas 4x4.

O passeio tem cariz solidário já que parte do valor da inscrição reverte a favor do Centro Social e Paroquial de Santo Condestável, para a resposta social Casa de Acolhimento Lar S. Francisco que se destina a acolher crianças e jovens mais desprotegidas, do sexo feminino. “Aqui o importante é que desde que nasceu este passeio, quer no tempo do NAC, quer agora com a RS Eventos, este passeio mantêm a solidariedade com a casa de acolhimento do Lar São Francisco. Cinco euros da inscrição para a instituição”, frisou Rodrigues da Silva.

Depois de Rita Cunha Mendes, ex-secretária de Estado da Acção Social, a madrinha da quinta edição é Maria Constança Fernandes, filha de Lígia Albuquerque, a piloto é presença assídua no evento.

O Passeio TT Mulheres ao Volante tem o carimbo da RS Eventos e o apoio da Rádio Brigantia e do Jornal Nordeste. As inscrições terminam no próximo dia 3 de Março e podem ser efectuadas através do email arodrisilva@gmail.com, das redes sociais em facebook.com/rseventosbraganca ou do número 917571988.