Passeio TT Mulheres ao Volante reuniu 73 participantes por uma causa solidária

O Passeio TT Mulheres ao Volante trouxe a Bragança, no sábado, 73 participantes. A iniciativa aconteceu na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher.

O percurso teve como cenário a locais como a Barragem de Castanheira, a aldeia de Gostei, a Serra da Nogueira, onde as participantes apreciaram paisagens deslumbrantes e a maior mancha de carvalho negral da Europa, visitaram o Santuário de Nossa Senhora da Serra, passaram em Rebordainhos, Lanção e paragem obrigatória Rebordãos para o almoço.

Lígia Albuquerque, antiga piloto de ralis, voltou a marcar presença no passeio, que diz ser uma iniciativa especial. “Mesmo no ano em que não se fez o passeio neste mês, devido à pandemia, este mês tem um significado especial. Este mês é de me juntar com a Isabel Robalo e de seguirmos para Bragança para este passeio. Somos sempre bem recebidas e isto é uma diversão”, destacou.

A hospitalidade, a gastronomia, as paisagens da região são motivo para regressar a Bragança. “Eu acho as pessoas fantásticas. Este ar para mim é óptimo, pois eu adoro o frio. Tudo isto é diferente do meu dia-a-dia. As pessoas, as paisagens, a gastronomia, a boa disposição faz com que saia daqui feliz. Cansada mas feliz”, realçou Isabel Robalo, antiga piloto que é presença assídua no passeio.

Este ano, a madrinha do passeio foi Maria Constança Fernandes, filha de Lígia Albuquerque, que aceitou de imediato o convite. “É sempre bom apoiar estas iniciativas. A minha mãe e a mina tia já foram as madrinhas do passeio e é bom seguir os passos delas”, disse a madrinha.

Depois de degustadas as iguarias gastronómicas típicas do nordeste transmontana ao almoço, o passeio TT rumou ao concelho de Vinhais onde não faltaram pontos de interesse. Em Celas as participantes visitaram o Miradouro das Fragas e o Moinho Comunitário. Já na ladeia da Negreda as participantes apreciaram a Cascata do Cachão da Malhadinha.

O passeio está cada vez mais consolidado e promove o melhor que há no nordeste transmontano. “É uma região riquíssima em paisagens, gastronomia e que traz pessoas de várias localidades do país. Este passeio é já uma festa da família”, realçou Rodrigues da Silva, da organização a cargo da RS Eventos.

Rodrigues da Silva deixou ainda a certeza do regresso do passeio em 2024.

O passeio teve solidário e parte do valor da inscrição reverteu a favor do Centro Social e Paroquial de Santo Condestável, para a resposta social Casa de Acolhimento Lar S. Francisco que se destina a acolher crianças e jovens mais desprotegidas, do sexo feminino.