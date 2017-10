Patrick Costa é campeão nacional de velocidade

Na ronda dupla, realizada no Circuito do Estoril, o piloto brigantino conseguiu o segundo lugar na corrida de sábado e o quarto na prova de domingo. Uma classificação suficiente para se sagrar campeão já que liderava o campeonato e precisava apenas de oito pontos.

Concluído o Campeonato Nacional de Velocidade, Patrick Costa já está em Espanha onde até quinta-feira participa nos testes na Red Bull Rookies Cup, no Circuito de Almeria.

O piloto brigantino presta provas com Tomás Alonso. Os dois portugueses querem conquistar um dos 24 lugares disponíveis para a edição de 2018 da edição, a 12ª, promovida pela Red Bull e pela KTM.