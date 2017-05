Patrick Costa estreia-se a vencer no Campeonato Nacional de Velocidade

“Chegou, viu e venceu”, uma expressão que bem se aplica ao brigantino Patrick Costa no Campeonato Nacional de Motociclismo, que arrancou, no domingo, em Portimão.

O piloto, de apenas 13 anos, conseguiu o lugar mais alto do pódio na categoria de 85 cc de uma grelha de dez pilotos.

Patrick Costa, irmão de Alex Costa que já conquistou o título nacional em 85 cc, vai realizar todas as provas do nacional. A próxima está marcada para o dia 18 de Junho, no Circuito do Estoril.

Este ano o Campeonato Nacional de Velocidade conta com seis provas, com paragens em Braga (duas provas), Estoril (três provas) e Portimão.

O CNV termina no dia 29 de Outubro no Estoril.