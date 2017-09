Patrick Costa reforça liderança no Campeonato Nacional de Velocidade

Os treinos livres, no sábado, não correram bem. Patrick Costa teve alguns problemas mecânicos na Minarelli.

“Tive alguns problemas na sessão de treinos livres. Na primeira sessão dos cronometrados consegui o segundo lugar e na segunda o primeiro, partindo do primeiro lugar da grelha de partida no domingo. Na corrida não tive um bom arranque mas consegui terminar na primeira posição”, explicou o piloto.

O pódio ficou completo com Gonçalo Ribeiro (a 3.462s) na segunda posição e Alexandre Tavares (a 40.939s) no terceiro lugar.

A velocidade regressão ao Estoril nos dias 28 e 29 de Outubro com a última prova do Campeonato Nacional de Velocidade. Antes, os pilotos participam na penúltima etapa em Braga, nos dias 14 e 15 de Outubro.