Patrick Simão regressa ao futsal e é reforço para o Macedense

Patrick Simão está de regresso à quadra de jogo e ao Grupo Desportivo Macedense, depois de ter terminado a carreira em Maio de 2022.

O universal, de 34 anos, conhece bem os cantos à casa, pois durante 13 anos vestiu a camisola do GDM. Pelo meio há uma passagem de duas épocas pelo C.A. Mogadouro

“Feliz por regressar e poder ter as minhas duas meninas ao meu lado na apresentação. Um momento diferente mas muito especial”, escreveu o jogador na publicação do vídeo da sua apresentação nas redes sociais em que aparece com as duas filhas.

Patrick Simão é o quarto reforço do Macedense confirmado para a nova temporada, depois do guarda-redes David Anderson (ex-Nacional), Zé Carvalho (ex-Valpaços Futsal) e João Pinheiro (ex-Escola Arnaldo).