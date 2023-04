Paulo Afonso avança para a recandidatura às eleições do GDB

Paulo Afonso, presidente do Grupo Desportivo de Bragança, vai recandidatar-se às eleições do clube que estão agendadas para o próximo dia 5 de Maio.

O líder dos brigantinos não terá opositor pois o prazo para a entrega de listas terminou esta sexta-feira e só foi apresentada a lista liderada pelo actual presidente.

Paulo Afonso assumiu a liderança do GDB no dia 18 de Junho de 2021, depois de ter integrado a comissão administrativa que geriu o clube entre 2020 e 2021. Na altura, o líder dos brigantinos encabeçou a única lista a sufrágio e foi eleita pela maioria dos sócios, com 41 votos e duas abstenções.

Paulo Afonso deverá ser reeleito e na próxima temporada vai liderar o GDB no campeonato distrital, depois de ter terminado o Campeonato de Portugal no último lugar da série A com 21 pontos.

Foto de Diogo Pinto