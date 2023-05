Paulo Afonso reeleito presidente do Grupo Desportivo de Bragança

Paulo Afonso foi reeleito presidente do Grupo Desportivo de Bragança para o biénio 2023/2025. Os brigantinos foram a votos esta noite numa assembleia em que também foram aprovadas as contas relativas à última temporada desportiva.

O presidente reeleito está optimista em relação ao futuro do clube. A nível desportivo, os canarinhos vão competir na Divisão de Honra da A.F. Bragança, depois de terem terminado o Campeonato de Portugal no último lugar da série A, e Paulo Afonso acredita que é possível manter grande parte dos jogadores da época passada. “Há bastantes jogadores que vão renovar. Quando chegámos ao clube, há três anos, o primeiro como comissão administrativa, tínhamos três jogadores, por aí, da base, da casa. Agora, penso que já conseguimos ter uma base maior, contando também com os nossos atletas dos juniores”, referiu.

Certas estão praticamente as renovações do capitão, Capelo, e dos médios Nuno Silvano e Estanga.

Quanto ao próximo treinador do Grupo Desportivo de Bragança será conhecido nos próximos dias, essa é pelo menos vontade do presidente. “É algo que vamos começar a trabalhar na próxima semana. Ainda não temos nomes em cima da mesa. Vamos estudar algumas situações de depois veremos”.

A nível financeiro, Paulo Afonso mostra-se satisfeito com trabalho realizado pela sua equipa directiva para reduzir o passivo do clube. Actualmente a dívida do GDB é de 12 740,17 euros, um número bem distante dos cerca de 100 mil que o presidente reeleito encontrou quando assumiu a liderança. “É muito positivo o balanço em termos financeiros. Pegar no clube em plena pandemia, sem público e sem receitas, colocar a formação a funcionar, penso que fizemos um excelente trabalho. Isto não se faz por acaso. Fez-se com pessoas que gostam do clube e credíveis”, destacou.

Paulo Afonso reconhece que é necessário encontrar estratégias que permitam ao Bragança ter uma boa almofada financeira. Um calendário de receitas, criando formas de mensalmente entrar dinheiro nos cofres do clube, a aposta em novas modalidades, como o padel, e parcerias com entidades locais, estão já a ser estudadas. “Vamos tentar parcerias com o IPB. Ainda nada está definido, mas vamos tentar. O calendário de receitas é algo que estamos a pensar. Se vamos conseguir não sabemos. Não depende só de nós”.

Paulo Afonso foi reeleito pela maioria dos sócios com 51 votos a favor, dois nulos e um branco. Nos restantes órgãos sociais do clube não há alterações, Raul Fernandes mantém-se como presidente da Assembleia-Geral e David Mota Fernandes do Conselho Fiscal.

Na assembleia realizada esta noite foram homenageados quatro elementos da estrutura do clube pelo trabalho e dedicação, Tony Afonso (director desportivo), Bela Veloso (directora), André Veloso (tesoureiro) e Beto Antas (treinador de guarda-redes).