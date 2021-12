Paulo Afonso vence Torneio de Clássicas “Winter is Coming”

O Clube Amador de Mirandela (CAMIR) organizou, no passado fim-de-semana, o 1º Torneio de Clássicas “Winter is Comming” .

A competição, homologada pela Federação Portuguesa de Xadrez, contou com 13 xadrezistas do CAMIR e Grupo Desportivo Macedense e teve como objectivo dar ritmo competitivo aos xadrezistas e proporcionar a partilha de experiências entre os participantes dos clubes activos do distrito de Bragança.

Paulo Afonso, xadrezista do CAMIR, este em grande plano, conquistou os cinco pontos em disputa, sagrando-se o primeiro campeão absoluto do torneio clássicas.

O pódio ficou completo com José Bragada na segunda posição e Ricardo Batista na terceira, ambos do Grupo Desportivo Macedense.

Foram jogadas cinco jornadas de ritmo clássico, divididas por três sessões no sábado e duas sessões no domingo.

Foto de CAMIR