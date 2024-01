Paulo Barbosa e Andreia Santos venceram a quinta corrida de São Silvestre de Mirandela

O primeiro a cruzar a meta da prova de São Silvestre de Mirandela 2023, com a extensão de dez quilómetros, foi Paulo Barbosa. O atleta do Sporting Clube de Braga terminou com o tempo de trinta minutos, seis segundos e novecentos e trinta e três centésimos de segundo. “Foi muito bom ter ganhado outra vez em Mirandela, já tinha vencido em 2021 e o ano passado perdi para o Fábio. Desta vez, vim à corrida com a ideia de vencer novamente e consegui. O percurso foi excelente, a meteorologia também ajudou e o ambiente foi espetacular, espero para o ano voltar a esta prova”, frisou.

Andreia Santos, atleta da CSRDC Santiago e madrinha da competição mirandelense, venceu e bateu o recorde da São Silvestre de Mirandela no escalão feminino, com o registo de trinta e seis minutos, dezasseis segundos e seiscentos e sete centésimos de segundo. “É muito gratificante, é sempre um prazer vir a Mirandela competir e fiquei muito honrada por ser a madrinha da prova. Foi um percurso muito agradável, o facto de não ter feito o frio de outros anos ajudou a bater o recorde da prova. Não estava à espera de alcançar o recorde da São Silvestre Mirandela, mas quando ao oitavo quilómetro olhei para o relógio e vi que estava abaixo dos trinta minutos alarguei a passada para bater o recorde da competição. Foi muito satisfatório, porque o atletismo é um desporto com muitos entraves e qualquer conquista é sempre formidável”.

Andreia Santos ganhou três das cinco edições da São Silvestre de Mirandela.

Quanto aos atletas transmontanos em prova. Em Masculinos, o mogadourense Rui Muga terminou no terceiro lugar da geral e foi o vencedor na categoria de Veteranos I. O atleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros concluiu os dez quilómetros em trinta e um minutos e sete segundos. “Foi um bom tempo, o nível competitivo esteve muito elevado, a prova também é propícia a ritmos altos e espero voltar cá no próximo ano”.

Do Clube Desportivo de Miranda do Douro, Ilídio Moreiras finalizou em quinto da geral e triunfou na categoria Veteranos II com o registo de trinta e quatro minutos e cinquenta e seis segundos.

O Ginásio Clube de Bragança participou com 15 atletas. Braima Dabó ficou em sexto lugar da geral e terminou na quarta posição em Sénior, com tempo de trinta e quatro minutos e cinquenta e sete segundos. Inês Neto ficou em segundo lugar na categoria Veteranos 1 com a marca de quarenta e quatro minutos e seis segundos.

João Chumbo, atleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, terminou em oitavo lugar da geral com o tempo de trinta e cinco minutos e quarenta e quatro segundos.

Manuel Curral, atleta do Alfandeguense, ficou em nono lugar da geral com o tempo de trinta e seis minutos e seis segundos.

No pódio feminino, em segundo lugar ficou Mafalda Oliveira. A corredora do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros finalizou com a marca de trinta e sete minutos e cinquenta e nove segundos. Em terceiro lugar, terminou Eva Fernandes. A atleta do Grupo Recreativo Eirense registou trinta e oito minutos e doze segundos.

Lucinda Moreiras, atleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, terminou em quinto lugar da geral feminina e triunfou na categoria de Veteranas III com o tempo de quarenta minutos e cinquenta e um segundos. “Senti-me bem, fiz abaixo dos 41 minutos e dei o meu melhor”, referiu.

A prova de São Silvestre de Mirandela 2023 contou com cerca de trezentos participantes, num percurso com uma extensão de dez quilómetros.