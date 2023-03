Paulo Carvalho garante triunfo do Vale do Conde

A formação de juvenis da ADSP Vale do Conde venceu, este sábado, o Ançã FC, segundo classificado, por 1-0, num encontro relativo à terceira jornada da série 3 da fase de manutenção do Campeonato Nacional sub-17 da 2ª Divisão.

Paulo Carvalho foi decisivo na conquista dos três pontos ao apontar o único golo do jogo aos 58 minutos, depois do nulo ao intervalo.

Foi o primeiro triunfo da jovem equipa de Rafael Pinheiro nesta derradeira fase e que traz motivação ao grupo.

A ADSP Vale do Conde segue no quarto lugar com três pontos e na próxima jornada joga fora com a AD Barroselas, que nesta jornada perdeu 4-2 com o Lusitânia de Lourosa.

Foto ADSP Vale do Conde