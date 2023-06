Paulo Gonçalves recandidata-se a presidente do Clube Académico de Bragança

O Clube Académico de Bragança (CAB) vai a votos no próximo dia 3 de Julho e Paulo Gonçalves vai avançar para a recandidatura.

Na liderança do emblema brigantino desde 2014, o líder do emblema brigantino ainda hesitou em voltar a liderar uma lista. “Vamos avançar. Houve conversas com os vários elementos da direcção, pois isto é uma equipa em que cada elemento tem as duas tarefas bem definidas. Sabe que cada vez há menos tempo, menos disponibilidades, uns por questões pessoais e outros por questões profissionais”, explicou.

A lista de Paulo Gonçalves é a única a sufrágio e mantém praticamente todos os elementos que acompanharam o dirigente nestes últimos três anos.

O presidente do CAB tem como prioridade a melhoria das condições para a prática das mais de 15 modalidades. A requalificação dos campos de ténis está para breve. “Há pouco tempo que estivemos reunidos com o senhor presidente da câmara municipal e faltam apenas acertar pormenores, que têm atrasado o procedimento concursal. Depois, vamos realizar umas pequenas intervenções no nosso pavilhão que vão permitir dar mais horas de treino aos nossos atletas”.

O Clube Académico de Bragança conta com cerca de 500 atletas, é um clube ecléctico e com grande impacto na dinamização desportiva na cidade e no distrito.

Paulo Gonçalves deverá ser reeleito para o triénio 2023/2026 nas eleições que estão marcadas para o dia 3 de Julho.