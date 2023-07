Paulo Gonçalves reeleito presidente do Clube Académico de Bragança

Paulo Gonçalves vai continuar na presidência do Clube Académico de Bragança (CAB). O dirigente foi reeleito ontem, à noite, por unanimidade para o triénio 2023/2026.

Na liderança do emblema brigantino desde 2014, o presidente do CAB tem como prioridade a melhoria das condições para a prática das mais de 15 modalidades. A requalificação dos campos de ténis está para breve. “Há pouco tempo que estivemos reunidos com o senhor presidente da câmara municipal e faltam apenas acertar pormenores, que têm atrasado o procedimento concursal. Depois, vamos realizar umas pequenas intervenções no nosso pavilhão que vão permitir dar mais horas de treino aos nossos atletas”, disse.

O Clube Académico de Bragança conta com cerca de 500 atletas, é um clube ecléctico e com grande impacto na dinamização desportiva na cidade e no distrito.

Paulo Gonçalves liderou a única lista candidata às eleições e avança para o quarto mandato na liderança do CAB.