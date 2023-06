Paulo Gonçalves regressa ao Vimioso

Paulo Gonçalves é o treinador do Vimioso para a temporada 2023/2024 no Campeonato Distrital de Futsal da A.F. Bragança.

O técnico, de 53 anos, regressa ao comando técnico da equipa que orientou até Outubro de 2022. Na altura, Paulo Gonçalves terminou a ligação ao Vimioso com apenas duas jornadas realizadas por questões pessoais, depois de ter conquistado a Taça Distrital na época 2021/2022.

Ainda em 2022/2023, Paulo Gonçalves integrou a equipa técnica do Clube Desportivo de Miranda do Douro, onde se sagrou campeão e venceu a Taça Distrital. O treinador também participou na Taça Nacional de Futsal, o play-off de acesso ao nacional, prova em que a formação mirandesa terminou no quarto lugar.