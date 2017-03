Paulo Gonçalves vai recandidatar-se às eleições do CAB

Paulo Gonçalves vai avançar para a recandidatura às eleições do Clube Académico de Bragança marcadas para o dia 30 de Março.

O candidato e actual presidente já estabeleceu prioridades, caso seja reeleito. A requalificação e ampliação do pavilhão do clube está no topo da lista. “É muito urgente não só para o clube como também para a cidade. Espero que as obras avancem ainda este ano”, acredita.

Quanto às finanças do CAB estão bem e recomendam-se, pois o clube não tem qualquer dívida. Mas os apoios continuam a ser escassos para suportar as despesas sobretudo com as modalidades de hóquei em patins e voleibol, já que as equipas têm que se deslocar para fora do distrito para competir. Por isso novas modalidades está para já “fora de questão”. “Tudo se resume a apoios financeiros. Temos custos muito elevados devido ao facto de termos que competir fora do distrito”, disse Paulo Gonçalves.

O hóquei em patins e o voleibol continuam a ser as modalidades com mais visibilidade no Académico. O clube conta já com cerca de 500 atletas distribuídos por 13 modalidades.

Paulo Gonçalves é presidente do CAB desde 2014 e vai avançar para a recandidatura. As eleições realizam-se no dia 30 de Março.