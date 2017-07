Paulo Reis vence Trail & BTT Challenge

Trata-se de um evento inserido no trabalho final da unidade curricular de Planeamento em Desportos de Natureza em que os participantes foram desafiados para duas modalidades: trail e BTT.

Paulo Reis foi o vencedor absoluto da prova, que decorreu no campus do IPB, seguido de Ovídio Linhas e Pedro Magalhães na segunda e terceira posição, respectivamente.

O Trail & BTT Challenge contou com 56 participantes, 45 masculinos e 11 femininos, que tiveram que percorrer 4km na modalidade de trail e 20km em BTT.

A organização da prova contou com a colaboração da Associação de Atletismo de Bragança e da Associação de Ciclismo.