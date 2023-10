Paulo Silva deixa Rebordelo após dois jogos

Segundo o comunicado da Associação Cultural e Desportiva de Rebodelo, Paulo Silva deixou o clube por motivos pessoais. "Informamos todos os sócios, adeptos e simpatizantes do Adc Rebordelo que por motivos pessoais, termina hoje a ligação ao clube do Mister Paulo Silva".

Paulo Silva chegou ao Rebordelo no início deste mês, a 5 de Outubro, para ocupar o lugar de Tiago Pona. Realizou apenas dois jogos no comando técnico do Rebordelo, a derrota caseira na estreia do técnico no campeonato distrital frente ao GD Bragança, por 2-1 e no domingo o empate, 1-1, na visita ao Leão Negro na primeira mão da primeira eliminatória da Taça Distrital da AF Bragança.

O novo treinador deve ser apresentado ainda hoje.

Foto de zerozero.pt