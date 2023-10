Paulo Silva é o novo treinador do Rebordelo

Já foi apresentado o sucessor de Tiago Pona no comando técnico do Rebordelo. Paulo Silva, de 51 anos, foi a escolha do clube do concelho de Vinhais para orientar a equipa.

Paulo Silva é natural de Santarém e tem feito carreira no estrangeiro. Este ano, na Índia, conduziu a formação B do Gokulam Kerala à final da Kerala Premier League.

Em 2020, foi campeão da Mongólia com o Deren FC. No início de 2022, Paulo Silva tem breves passagens pelo Portosantense (Madeira) e SK Victoria Wanderers, emblema da ilha de Gozo, em Malta.

Antes das experiências na Mongólia, o treinador orientou os chineses Xiapu FC e GY Hongru e treinou clubes da Alemanha, Áustria, Inglaterra, Costa Rica, Nigéria, Zâmbia e Zimbabué.

Paulo Silva faz a estreia no comando técnico do Rebordelo no domingo, em casa, frente ao Bragança, na terceira jornada da Divisão de Honra da A.F. Bragança.

O Rebordelo soma uma vitória, 1-2 frente ao Macedo, e um empate, 0-0, com o Argozelo. É terceiro classificado com quatro pontos.