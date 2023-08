Pedro Geraldo é de Bragança e mostra serviço no F.C. Famalicão

São muitos os exemplos de transmontanos nos patamares maiores do futebol nacional. Pizzi (jogador do SC Braga), Rui Borges (treinador do Moreirense), Eduardo Carvalho (treinador de guarda-redes do SC Braga), Paulo Lopes (técnico dos sub-23 do Benfica), Tiago Parente (jogador dos sub-17 do Benfica), entre muitos outros.

Mas, não é só dentro das quatro linhas ou na área do treino que há casos de sucesso. Também nos bastidores, a tratar da burocracia e de toda a logística para que tudo possa acontecer no relvado há transmontamos de valor.

Pedro Geraldo é natural de Bragança e trabalha no F.C. Famalicão Futebol SAD desde 2019. O brigantino é secretário-geral da formação. “Eu sou responsável pela parte mais administrativa e mais burocrática. Sou a pessoa que está em contacto permanente com a Federação Portuguesa de Futebol, com o Departamento de Futebol Profissional do clube, para que a comunicação do nosso departamento com os restantes e outras entidades seja a melhor”, explicou.

Desde muito cedo que Pedro Geraldo se movimenta no mundo do futebol. Ainda jogou e começou a dar os primeiros toques na bola na Escola Crescer, em Bragança, e terminou nos juniores do Grupo Desportivo de Bragança.

Não havia dúvidas do quando gostava de futebol, mas não era o jogo e nem era o treino que fascinava o brigantino. Isso ficou claro quando se iniciou na licenciatura em Desporto no IPB. Sabia que a aposta era a área da comunicação. Seguiu para Coimbra onde se licenciou em Comunicação Organizacional. “Fui para Coimbra estudar comunicação só porque a minha preferência sempre foi para o mestrado, depois, de gestão desportiva na FADEUP. Sabia que precisava de ter uma licenciatura numa ciência social e, na altura, escolhi a comunicação por achar que me podia dar boas valências no futuro”, recordou.

Após a saída da faculdade, Pedro Geraldo rapidamente mostrou o seu talento. Teve uma breve passagem pelo Vitória de Guimarães e em 2019 chegou ao F.C. Famalicão. Trabalhar na formação de uma estrutura de futebol profissional tem sido uma grande experiência. “Tem sido gratificante. Eu entrei numa fase em que o projecto em termos de SAD era recente e o Famalicão estava na 2.ª Liga. Na altura entrei como estagiário para o Departamento de Futebol Profissional”.

No trabalho com as equipas de formação tem a oportunidade de acompanhar a evolução dos jovens jogadores. “A maior alegria que temos na formação nem são os troféus, mas os jogadores que passam pela nossa formação e chegam à equipa profissional ou conseguem ir para outros clubes e ser bandeira daquilo que é o Famalicão”.

O brigantino prepara-se agora para viver uma nova experiência, a UEFA Youth League. Na época passada, a formação sub-19 do FC Famalicão sagrou-se campeã nacional e garantiu a participação, pela primeira vez, na prova europeia.