Pedro Machado é o novo treinador do Oliveira do Hospital

Pedro Machado deixou o São João de Ver na segunda posição da Série B do Campeonato de Portugal, após seis jornadas realizadas. “Era um treinador muito feliz no São João de Ver, tinha excelentes condições, mas tinha conversado com eles e assim que aparecesse um projecto de realidade superior iria mudar-me”.

O treinador, natural de Bragança, quer mudar o rumo dos acontecimentos no Oliveira do Hospital. “Agora é trabalhar e dar o máximo cada dia para as coisas inverterem. Temos noção que é um clube que conta apenas com uma vitória em oito jogos realizados, é uma série muito competitiva, mas vamos disputar todos os jogos”.

Pedro Machado já treinou no Anadia, Vila Meã, Freamunde e São João de Ver. O técnico, de 38 anos, é o sucessor de Sérgio Gaminha, que saiu no início do mês do Oliveira do Hospital. O clube do distrito de Coimbra ocupa o 8º lugar da Série B da Liga 3, com sete pontos, resultado de uma vitória e quatro empates em oito partidas. Pedro Machado vai estrear-se no campeonato frente ao 1º Dezembro, dia 29 de Outubro.