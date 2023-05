Pedro Machado terminou a ligação ao Anadia

Chegou ao Anadia em Fevereiro, depois de ter iniciado a época no Vila Meã, garantiu a manutenção na Liga 3 e está de saída. Pedro Machado, treinador natural de Bragança, terminou a ligação ao clube por opção própria, depois de muita ponderação. “Foi uma decisão muito pensada. O ‘feeling’ que me fez aceitar o convite do Anadia para ajudar, juntamente com a minha equipa técnica, a garantir a manutenção foi o mesmo que me fez perceber que tinha que seguir outro caminho. Saí com uma relação fortíssima com todos, jogadores e administração/direcção do clube”, referiu.

No comando técnico do Anadia realizou 12 jogos, com quatro vitórias, dois empates e seis derrotas. Pedro Machado admite que a tarefa de garantir a permanência no terceiro escalão do futebol nacional não foi fácil. “Foi muito difícil e exigente. Lutar para não cair é sempre muito complicado. No último jogo acabámos por ser felizes e foi mais que merecido”.

Quanto ao futuro, Pedro Machado só ter como certo que vai continuar a treinar. “Propostas concretas de clubes ainda não tenho. Certo é que vou continuar a treinar pois foi a vida que escolhi”.

Como treinador principal, Pedro Machado estreou-se no Freamunde na época 2021/2022, seguiu-se o Vila Meã e o Anadia esta temporada.