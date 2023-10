Pedro Miguel deve ser titular frente ao FC Porto

É muito provável que o jovem brigantino, de 23 anos, alinhe no eixo da defesa do Grupo Desportivo Vilar de Perdizes. O clube, da aldeia do concelho de Montalegre, tem uma missão espinhosa pela frente na Taça de Portugal. Mas, Pedro Miguel, vai tentar dificultar a vida aos avançados do FC Porto.

A partida vai jogar-se no Estádio Municipal de Chaves, já que o estádio do Vilar de Perdizes não tem condições para a receber. O encontro dos 32 avos da Taça de Portugal realiza-se hoje, às 20h45.

Foto de zerozero.pt