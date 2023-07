Pedro Miguel reforça eixo da defesa do GD Vilar de Perdizes

O brigantino Pedro Miguel é uma das caras novas do Grupo Desportivo Vilar de Perdizes para a temporada 2023/2024 no Campeonato de Portugal.

O defesa central, de 23 anos, representou o Grupo Desportivo de Bragança na época passada, onde realizou 25 jogos e apontou um golo.

Pedro Miguel vai reencontrar o técnico Vítor Gamito com que trabalhou na época 2020/2021 no Vigado.

O jogador natural de Bragança também já vestiu as cores do Montalegre (2021/2022) e do Chaves Satélite (2018/2019).

O Grupo Desportivo Vilar de Perdizes garantiu a manutenção no Campeonato de Portugal após o sexto lugar conseguido na última temporada.