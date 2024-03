Pedro Nuno Santos e Isabel Ferreira fortalecem compromisso com inovação e desenvolvimento regional

Nem a chuva afastou da Praça da Sé a multidão de apoiantes do candidato socialista, que foi recebido calorosamente ao longo do dia pelos vários pontos de paragem no distrito de Bragança. Acompanhado pela cabeça de lista pelo distrito, Isabel Ferreira actual secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, e pelos restantes candidatos, Pedro Nuno Santos aproveitou a oportunidade para destacar a importância do investimento em ciência e conhecimento durante a sua visita ao Centro de Investigação da Montanha do Instituto Politécnico de Bragança. Neste contexto, o candidato enfatizou “a relevância desta instituição na formação e retenção de quadros qualificados, bem como na transferência de conhecimento para o sector privado”. Além disso, Pedro Nuno Santos, ressaltou a contribuição vital do centro para o desenvolvimento regional, especialmente na colaboração com as empresas locais, “impulsionando assim a economia da região”. Durante o almoço-comício na Escola Secundária Emídio Garcia, Pedro Nuno Santos dirigiu-se à sala repleta de apoiantes para reiterar o compromisso do PS com o país. "Esta campanha tem sido sobre o país e continuará a ser sobre o país", afirmou. O candidato criticou a oposição, destacando que, enquanto o PS oferece estabilidade e progresso, outros partidos apenas propõem soluções do passado, sem apresentar uma visão clara para o futuro. "A mudança faz-se aqui no PS", reforçou o candidato, sublinhando a importância de investir na academia e nos jovens qualificados para impulsionar o desenvolvimento nacional. Pedro Nuno Santos salientou que os socialistas não pertencem a “um tempo em que alguns rostos do passado, que aparecem agora em campanha, encerravam linhas de caminho- -de-ferro”. “Nós sabemos quem é que fez investimentos infra-estruturais mais importantes em Trás-os-Montes e Alto Douro, foi sempre o PS, foi sempre o PS, continuará a ser o PS”, frisou. O secretário-geral socialista aproveitou o momento para criticar "quem tenta agora dar lições sobre como governar" e que no passado desistiu do interior, numa alusão a Cavaco Silva Por sua vez, Isabel Ferreira aproveitou a oportunidade para realçar a diversidade e riqueza cultural do distrito de Bragança, destacando-o como uma região de excelência em produtos locais autênticos e património natural. "A nossa região é conhecida pela sua tradição gastronómica, representada pelo fumeiro, castanha, mel e azeite. Além disso, somos abençoados com a herança cultural, incluindo os emblemáticos Caretos e os Lagos do Sabor", declarou Ferreira, destacando também a importância dos parques naturais de Montesinho e do Douro Internacional como activos preciosos da região. A actual Secretária de Estado enalteceu o papel do ensino superior no interior do país, elogiando “o Instituto Politécnico de Bragança pela sua excelência em pesquisa e atracção de estudantes internacionais”. No que diz respeito ao desenvolvimento regional, Isabel Ferreira enfatizou a necessidade de medidas concretas para promover a coesão territorial e atrair investimento para o interior. "Queremos criar mais oportunidades para atrair e fixar os jovens, reconhecendo o seu esforço na qualificação. Isso passa pela criação de emprego e investimento empreendedor", afirmou. A candidata aponta como exemplo a criação dos Laboratórios Colaborativos presentes actualmente no distrito, como uma das mais valias implementadas pelo Partido Socialista. “Temos Laboratórios Colaborativos que juntam empresas e Centros de Investigação para trazer riqueza ao território. Temos um setor social dinâmico, com trabalho de proximidade no terreno. Não queremos de novo a elitização da ciência, como fizemos antes do Partido Socialista estar no poder”, rematou. Isabel Ferreira também defendeu a criação de um programa nacional para atrair profissionais de saúde e funcionários públicos para o interior, bem como a redução das portagens, como parte da agenda do PS para o desenvolvimento equitativo do país. Tanto Pedro Nuno Santos quanto Isabel Ferreira enfatizaram o compromisso do Partido Socialista em promover a inovação, o desenvolvimento regional e a coesão social como pilares fundamentais para o futuro de Portugal.