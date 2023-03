Pedro Rodrigues já não é treinador do Grupo Desportivo de Bragança

“O Grupo Desportivo de Bragança informa todos os sócios e adeptos que cessou o contrato, por mútuo acordo, com o técnico Pedro Rodrigues. O técnico recebeu uma proposta de um clube de uma divisão superior e manifestou junto da direcção interesse em aceitar. Sendo desejo do técnico em abraçar este novo desafio, a direcção entendeu aceitar o pedido e libertar o técnico”, lê-se no comunicado do Bragança.

Os brigantinos agradecem ainda “o empenho e profissionalismo, desejando ao mister Pedro Rodrigues os maiores sucessos pessoais e profissionais”.

Pedro Rodrigues deixa o comando técnico do GDB para ingressar na equipa técnica do Trofense, liderada por Rui Sacramento. O clube da Trofa é lanterna vermelha da II Liga com 20 pontos.

O adjunto Pedro Afonso e o treinador de guarda-redes João Tiago assumem interinamente o comando técnico do GDB até ao final do Campeonato de Portugal quando faltam três jornadas para terminar a competição. O Vianense é o próximo adversário do GDB, o jogo está marcado para o dia 2 de Abril.