Penáltis voltam a afastar SCM da Taça de Portugal

O Mirandela apresentou-se com três alterações em relação ao onze que alinhou frente ao Atlético dos Arcos para o campeonato. A começar pela baliza com Fabrice a entrar para o lugar de Pedro Fernandes, no meio campo Bruno Magalhães foi titular e Matos foi o homem mais adiantado na linha de ataque em detrimento de Grinood.

Os da casa abriram o activo aos 11’ através de Bruno Filipe. Medina igualou de grande penalidade aos 23’. O 1-1 manteve-se até aos 90’ regulamentares e persistiu no prolongamento. Só a lotaria das grandes penalidades decidiu o encontro.

O Mirandela fica pelo caminho na Taça de Portugal na primeira eliminatória pela quarta época consecutiva.

O sorteio da segunda fase da competição está marcado para o dia 11 de Setembro, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Entretanto, Grinood vai falhar os próximos três jogos (Bragança, AD Oliveirense e Merelinense). O jogador, de 23 anos, foi chamado à Selecção da Guiné-Bissau.