Pessoas indignadas por tesouraria das Finanças de Bragança funcionar uma vez por semana

Os habitantes de Bragança estão indignados com o serviço de tesouraria das Finanças, por só abrir em datas específicas e ainda ser necessário marcação prévia.

Como se pode ler num papel afixado na porta

das Finanças, a tesouraria só esteve aberta, no mês de Abril, nos dias 3 e 10, e vai ainda abrir nos dias 20 e 26. Lê-se ainda que o atendimento é “exclusivamente com marcação prévia”. A marcação pode ser feita online, no portal das Finanças, o que para muitos idosos se torna difícil, ou então por telefone, mas esse dá sempre sinal de ocupado, nas várias vezes que tentamos contactar o serviço de Finanças de Bragança.