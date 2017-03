Petição exige “passagem urgente” do Museu do Abade de Baçal a museu nacional

No passado dia 15, quarta-feira, foi entregue ao Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, uma petição, que aqui publicamos, assinada por várias personalidades nacionais e com vínculo à região nordestina, no sentido de evitar a “tentativa de passar para a competência municipal o que era da alçada supramunicipal e nacional”, que paira sobre a condição institucional do Museu do Abade de Baçal.