Piloto brigantino em clara evolução no Mir Racing Finetwork Cup

Tiago Rafael voltou a mostrar serviço no Mir Racing Finetwork Cup, em Espanha. O piloto da Motocruzeiro Racing Academy está em clara evolução e continua a subir na tabela classificativa em Moto 5.

Este fim-de-semana, o brigantino rumou ao Circuito de Navarra, onde competiu pela primeira vez.

Na primeira corrida, no sábado, com 28 pilotos em pista, o brigantino fez P14. Para a segunda corrida, no domingo, Tiago Rafael fez uma pequena alteração na moto que acabou por ser importante na prestação do piloto. “Testámos no warm up a alteração e resultou em cheio pois fizemos o melhor tempo de todo o warm up”, explicou o piloto brigantino.

A mudança resultou num P11 com o sexto melhor tempo de toda a corrida. “É uma posição em que poderíamos perfeitamente ter acabado pois ficámos bem coladinhos. Foi uma luta tremenda, ao milímetro, éramos 28 e nenhum queria ceder o que quer que fosse”, acrescentou.

A próxima etapa do Mir Racing Finetwork Cup está marcada para os próximos dias 9 e 10 de Setembro em Fortuna.