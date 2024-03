Piloto brigantino Tiago Rafael prepara nova temporada com muitas novidades

Tiago Rafael vai ter novos desafios no mundo do motociclismo. O piloto brigantino, com 13 anos, vai competir na MIR Racing Finetwork Cup, em Espanha, na categoria Promo 3.

Estão inscritos nesta competição 32 pilotos, de várias nacionalidades, oriundos dos Estados Unidos da América, Espanha, Itália, Países Baixos, Austrália, Reino Unido, Colômbia, Andorra, Roménia e Portugal.

Tiago Rafael subiu para a categoria Promo 3, é um dos representantes lusos na MIR Racing Finetwork Cup e vai ter moto nova, que vai ser anunciada em breve.

As novidades não se ficam por aqui. Tiago Rafael vai integrar um projecto do “Clube Motorizado do Troço”, juntamente com engenheiros da Universidade de Aveiro, onde vai pilotar e ajudar a desenvolver a Motochanics-UA 4 no Campeonato Nacional de Velocidade, na categoria Pré-Moto 3. Trata-se de uma categoria acima da Promo 3 e antes da Moto 3.

Tiago Rafael sente-se preparado e motivado para encarar os novos desafios. “Espero uma nova época cheia de adrenalina e estou muito confiante. A pré-temporada tem sido de muita intensidade, temos carregado nos treinos e estou à espera que os resultados se reflictam nas corridas”.

Quanto às expectativas, o piloto pretende “ficar nos lugares cimeiros da categoria rainha da MIR Racing Finetwork Cup” e quanto à Motochanics-UA 4 mostra-se entusiasmado. “Vai ser uma nova experiência, é uma moto com mais potência do que as que estou habituado, vou ter de me adaptar e dar o meu melhor”, frisou.

Tiago Rafael vai participar no BF Challenge Motor Race, na categoria de SuperMoto Junior, na Galiza, para preparar o “kit-de-unhas” para a nova época.