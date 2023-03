Pilotos da Motocruzeiro Racing Academy somam três pódios na corrida inaugural do Campeonato Nacional de Minivelocidade

Já arrancou o Campeonato Nacional de Minivelocidade. O Kartódromo de Fátima recebeu, no domigo, a corrida inaugural da nova temporada.

A Motocruzeiro Racing Academy fez-se representar por cinco pilotos com destaque para a estreia da pequena Sofia Almeida. A piloto de apenas cinco anos competiu em Minimotos e terminou na segunda posição, conseguindo uma boa performance em pista.

Já Martim Vaz venceu em Minimotos e fez P2 em IMR 90. É um bom início de campeonato para o piloto brigantino. Ainda em IMR 90, Pedro Teixeira regressou às pistas, depois de um ao sem competir, e conseguiu um quinto lugar.

Carlos Almeida competiu em duas categorias. O piloto não deu hipóteses à concorrência ao venceu a classe auto em GP 110 e foi sexto em IMR 90.

Quanto a Afonso Henriques competiu em mini GP 110 e uma penalização por ultrapassar com bandeiras amarelas relegou-o para P4.

A próxima etapa do Campeonato Nacional de Minivelocidade está marcada para o dia 21 de Maio, no Bombarral. Antes, os pilotos da Motocruzeiro Racing Academy participam em provas no país vizinho. Tiago Rafael participa no arranque da MIR Racing Finenetwork Cup em Burgos, nos dias 8 e 9 de Abril, e Martim Vaz vai competir no VF Challenge Moto Race, nos dias 13 e 14 de Maio.