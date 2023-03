Pimenta vence em Mirandela e conquista 15º título nacional

Desde 2009 que Fernando Pimenta domina os Campeonatos Nacionais de Fundo de Canoagem, em K1 5000 metros. O atleta olímpico somou, no domingo, o 15º título nacional, o terceiro consecutivo em Mirandela. “Estou extremamente feliz por conseguir, uma vez mais, conseguir conquistar este título nacional”, expressou o canoísta.

O pódio ficou completo com Emanuel Silva (CN Marecos) no segundo lugar e João Peixoto Ribeiro (SL Benfica) na terceira posição.

Em femininos, também não houve surpresas. Teresa Portela (SL Benfica) revalidou o título nacional. Maria Reis foi segunda e Ana de Brito (CN Prado) terceira classificada.

De sexta-feira até hoje, Mirandela recebem cerca de 1000 atletas em representação de 50 clubes.

Pimenta, que tem dois títulos europeus e outros tantos mundiais em 5000 metros, concluiu a prova em 20.34,73 minutos, batendo a concorrência de Emanuel Pimenta (CN Marecos), segundo classificado e João Peixoto Ribeiro (SL Benfica) terceiro classificado.

O canoísta do Benfica deixou elogios à organização da prova. “Das três vezes que vim, fui sempre muito bem recebido e todos estão de parabéns pela organização de um campeonato com as condições climatéricas também muito boas, que ajudaram ao espectáculo”.

Em femininos, Teresa Portela, também do SL Benfica, venceu pela terceira vez consecutiva, o quinto nacional de fundo. Para a atleta a cidade transmontana dá sorte. “É verdade que é a terceira vez que fazem o campeonato e é a terceira vez que ganho, não sei se vai haver uma quarta vez, e por isso estou contente por Mirandela ser sinónimo de vitória”, afirmou.

Portela terminou o percurso em 23.18,76 minutos, seguida de Maria Rei Ana Quintão de Brito, no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Tudo aponta para que o Campeonato Nacional de Fndo regresse a Mirandela em 2024, pois Ricardo Machado, vice-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Mirandela tem “condições naturais excepcionais para a prática da modalidade. As condições têm vindo a melhorar pelo que esperamos que este local seja mítico e que possa dar continuidade a esta parceira com o Município de Mirandela e com o Clube Fluvial local”.

Trazer a competição nacional de canoagem para Mirandela é uma aposta ganha na opinião de Júlia Rodrigues, presidente do município. “Esta é uma prática em que temos investido porque não polui o rio e acaba por ser a conjugação de vários aspectos importantes, como a vertente desportiva, porque queremos que esta modalidade seja praticada por atletas de Mirandela com a criação de uma escola em conjunto com o Clube Fluvial, depois esta proximidade com o rio Tua que sempre fez parte da nossa identidade aliada às condições únicas que Mirandela oferece para estes atletas e para as suas famílias e pelo saber receber”.

Durante dois dias, sábado e domingo, Mirandela recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Campeonato Nacional de Fundo de Canoagem, que juntou cerca de 1000 atletas em representação de 50 clubes, que competiram em 42 categorias, em vários escalões e distâncias, em K1, C1 e SUPC (standupcanoe).

Foto de FPC