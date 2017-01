Pioneiros chegam-se ao líder

Na jornada 6 do Campeonato Distrital de Futsal, o CASC Freixo marcou passo ao empatar a quatro bolas com a ACDR Vale Madeiro. Apesar do resultado os freixenistas continuam na liderança do campeonato mas cederam terreno aos Pioneiros de Bragança, que no sábado venceram o Santo Cristo por 1-4 e ocupam agora a segunda posição apenas a um ponto do CASC Freixo.