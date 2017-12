Pioneiros de Bragança dinamizam férias de natal dos mais novos

As actividades para ocupar as férias escolares são várias. “Visualização de filmes, ténis de mesa ou futsal são algumas das ofertas da academia”, explicou Ricardo Pires, presidente dos Pioneiros.

Neste período de férias escolares a academia está aberta a todas as crianças da cidade, mas a maioria faz parte das equipas de formação do clube.

“São, na maioria, atletas do clube que neste período ficam pela cidade. E como se fez uma pausa nos treinos assim continuam ligados à prática de futsal”.

A Academia dos Pioneiros “Férias de Natal” abriu portas no dia 18 de Dezembro e até ao próximo dia 2 de Janeiro as cerca de 20 crianças e jovens ocupam as férias escolares com a prática de desporto e várias actividades lúdicas.