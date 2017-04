Pioneiros e CASC Freixo na final do play-off distrital

A formação brigantina venceu, na sexta-feira, o Sp.Moncorvo por 2-3 no segundo jogo das meias-finais, depois do triunfo por 3-1 no primeiro encontro desta fase.

Destaque para os jogadores ainda juniores André André, Nelinho, Edgar e Pedro Machado, que mostraram serviço na formação sénior.

Na outra-meia final, o CASC Freixo derrotou o Santo Cristo por 2-6. Os golos dos freixenistas foram apontados por Hélder Tavares, Tiago Madeira, João Carrasco e Hugo Pires, que fez hat-trick.

O primeiro jogo da final do play-off está marcado para o dia 21 de Abril em Freixo de Espada à Cinta.