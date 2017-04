Pioneiros e Freixo em vantagem nas meias-finais do play-off do distrital de futsal

Os Pioneiros de Bragança conseguiram, no sábado, um triunfo por 3-1 frente ao Sp.Moncorvo.

Entrada positiva da equipa da casa a impor-se no jogo e a conseguir vantagem no marcador. Nos últimos 20 minutos a partida ficou mais equilibrado e os forasteiros desperdiçaram algumas oportunidades de golo inclusive uma grande penalidade. Já com 3-1 Rafa rematou à figura do guarda-redes, falhando o castigo máximo.

Flávio, que bisou, e Diogo apontaram os golos dos Pioneiros e Luís Alves rubricou o tento da equipa comandada por André Lopes.

No dia anterior, na sexta-feira, o CASC Freixo venceu o Santo Cristo por 4-1 com golos de Hugo Pires, Tiago Ventura, Tiago Madeira e João Simão.

A segunda jornada das meias-finais do play-off do campeonato distrital de futsal está marcada para sexta-feira, joga-se o Sp.Moncorvo – Pioneiros, e para sábado com o Santo Cristo – CASC Freixo.