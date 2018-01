Pioneiros e Santo Cristo em vantagem no play-off

Os Pioneiros de Bragança iniciaram esta fase da competição em casa e venceram o primeiro jogo por 5-0 frente ao Futsal Mirandela.

Nady abriu o activo ainda na primeira metade do encontro com o 1-0 a prevalecer até ao intervalo.

Na segunda parte, Ana Sabina rubricou o 2-0, Larissa aumentou para 3-0, Ana Carlos assinou o 4-0 e Pietra fechou a contagem com 5-0.

O segundo jogo entre brigantinas e mirandelenses está marcado para sábado, dia 3, em Mirandela. Se os Pioneiros vencerem garantem a passagem à derradeira fase, caso contrário as duas formação terão que realizar um terceiro jogo.

Na outra partida da primeira jornada do play-off, o Santo Cristo venceu o Vimioso por 5-1.