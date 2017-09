Pioneiros iniciam pré-época

Para este defeso renovaram Luís Rodrigues, Chico Pinto, Nelinho, Carlos Pires, Daniel Baptista, Paulo Touças e Diogo Fernandes. O guarda-redes Luís Lopes também deverá assinar por mais uma temporada.

No capítulo dos reforços, os Pioneiros garantiram as contratações de Alexandre (ex-G.D. Macedense), Serginho, que está de regresso à formação violeta, e ainda os brasileiros Ari Cunha e Riquinho.

A equipa principal vai integrar ainda os juniores André Meneses, Filipe Alves e Edgar Moreira.

Os brigantinos vão iniciar o campeonato, no dia 23 de Setembro, fora de portas frente ao Fafe. Depois segue-se a recepção ao Gualtar e a deslocação à Póvoa de Varzim na terceira jornada.