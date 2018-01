Pioneiros perdem dérbi transmontano

Os brigantinos ainda estiveram em vantagem. Ari abriu o activo ao minuto 6. Os locais empataram por intermédio de José Maria e Nico colocou o Valpaços na frente do marcador aos 14.

Ari voltou a fazer o gosto ao pé e restabeleceu a igualdade e no minuto seguinte Diogo assinou o 2-3.

Mas, ainda antes do intervalo, Breno e Branco, que fez bis, devolveram a superioridade no marcador aos da casa.

No segundo tempo destaque para os dois golos do jovem André Meneses, mas foram insuficientes para anular o adversário.

Os Pioneiros continuam de lanterna na mão, são últimos, com seis pontos. Quanto ao Valpaços regressou às vitórias e é terceiro com 34 pontos.

Na próxima jornada, os brigantinos jogam em casa com o Vila Castanheira.