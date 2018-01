Pioneiros podem perder jogo na secretaria

Os Pioneiros de Bragança correm o risco de perder o jogo com o Candoso na secretaria da Federação Portuguesa de Futebol. O encontro é relativo à jornada 12 da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

A partida entre as duas formações estava agendada para o passado sábado, dia 30 de Janeiro, em, Bragança, mas acabou por não se realizar. Em causa está o horário do encontro. É que os Pioneiros tinham a informação que o jogo começaria às 18h00, já o Candoso apresentou-se para jogar às 16h00 tal como a equipa de arbitragem.

Uma situação “incompreensível” para os responsáveis do clube transmontano já que os Pioneiros, em casa, esta época, têm jogado sempre às 18h00.