Pioneiros somam primeiro triunfo

Foi o primeiro triunfo dos brigantinos esta temporada e que traz um novo ânimo ao grupo.

Destaque para o brasileiro Riquinho que fez hat-trick e voltou a mostrar serviço com a camisola violeta. Ari e Edgar também marcaram. Já o sexto golo dos Pioneiros resultou de um autogolo da formação do Lavradas.

A vitória podia ter sido mais expressiva não fosse a falta de pontaria dos brigantinos. No entanto, a nível defensivo os Pioneiros mostram-se mais coesos e seguros.

A equipa violeta ocupa agora a oitava posição com quatro pontos e na próxima jornada, marcada para sábado (dia 4), recebe o Valpaços Futsal, líder da competição.