Pioneiros vencem em casa

Foi o segundo triunfo da formação brigantina esta temporada que, a uma jornada do fim da fase regular, já se prepara para disputar o play-off de despromoção.

A jogar em casa, os Pioneiros estiveram sempre em vantagem no encontro. Diogo abriu o activo aos 16 minutos e no mesmo espaço de tempo os locais chegaram aos 2-0 fruto de uma infelicidade de Simão Rodrigues. O jogador do Vila Castanheira fez autogolo. Ainda antes do intervalo, Tozé Durão reduziu para 2-1.

Decididos a vencer o encontro, os brigantinos mostraram eficácia. André Meneses, Feija e Diogo, que bisou, marcaram os restantes golos da formação da casa. Huginho rubricou o segundo dos forasteiros.

Quando falta uma jornada para terminar a fase regular, os Pioneiros subira para a nona posição, penúltima, com nove pontos, e vão terminar a prova fora de portas frente ao Âncora Praia.

Quanto ao Vila Castanheira é oitavo com 10 pontos.