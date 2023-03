Piscinas Municipais de Bragança com lotação esgotada no Torneio Zonal de Infantis

A cidade de Bragança voltou a receber uma grande prova de natação. 273 atletas, em representação de 50 clubes, passaram entre a passada sexta-feira e este domingo pelas Piscinas Municipais no Torneio Zonal de Infantis, Zona Norte.

A representar o distrito de Bragança apenas um clube em competição, a Escola de Natação de Bragança (ENB) com a atleta Anita Gonçalves em Infantis A femininos.

Foi a estreia da nadadora brigantina nos zonais, que terminou no 40.º lugar e ficou a um segundo do tempo mínimo de acesso ao nacional, que se realiza em Famalicão, entre os dias 21 e 23 de Julho. Anita Gonçalves conseguiu ainda o oitavo melhor tempo nos 100m livres.

Anita Gonçalves, que há quatro anos pratica natação, não escondeu o nervosismo de ser a única nadadora do distrito em competição, mas mostrou-se focada em “melhor os tempos em crawl, costas e estilos”.

Tiago Machado, treinador da ENB, recorda que a jovem atleta tinha forte concorrência e competiu com os melhores infantis da zona norte do país. “Estão aqui os melhores atletas infantis, muitos com recordes nacionais, desde Aveiro até Bragança”.

O treinador diz estar concretizado um dos objectivos do clube. “Desde que entrei no projecto os objectivos sempre foram os zonais e os nacionais. Devido à pandemia não conseguimos, mas agora estamos cá com uma atleta. Sei que é pouco, mas vãos trabalhar para conseguir mais”.

A nadadora da Escola de Natação de Bragança prepara-se agora para o Torneio Cidade de Bragança, agendado para o dia 25 de Abril.

O Torneio Zonal de Infantis, Zona Norte, foi organizado pela Federação Portuguesa de Natação e Associação Regional de Natação Nordeste, com o apoio do Município de Bragança.

Na entrega de prémios esteve presente a nadadora olímpica portuguesa, com ascendência ucraniana, Tamila Holub. A atleta do SC Braga conta no currículo COM presenças nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (2016) e Tóquio (2020).