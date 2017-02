Pisco e Varejão dominaram no Seixal

As duas jogadoras do Clube Ténis de Mesa de Mirandela competiram em juniores femininos e subiram ao pódio. Alexandra Pisco foi a grande vencedora da sua categoria e Rita Varejão trouxe medalha de prata

No sector masculino, o CTM venceu, no sábado, a formação do Távola C. Cepeda por 4/2 na 13ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. André Batista, Rúben Ricardo e Rafael Kong foram os grandes responsáveis pelo triunfo.