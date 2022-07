Pizzi a caminho do Dubai

Pizzi deverá rumar ao Dubai para reforçar o Al Wahda, emblema treinado pelo ex-treinador do SC Braga, Carlos Carvalhal.

Segundo a edição desta sexta-feira do jornal Record, o médio, de 31 anos, vai deixar o Benfica em definitivo para assinar por dois anos com clube do Dubai. Pizzi deverá assim terminar a ligação contratual com o Benfica, iniciada há nove anos.

O jogador, natural de Bragança, apresentou-se no Seixal, no dia 25 de Junho, no início da pré-época dos encarnados, depois de ter representado o Basaksehir, da Turquia, por empréstimo, desde Janeiro até ao final da temporada 2021/2022.

Entretanto, Pizzi foi dispensado do jogo com o Girona, na Suiça, para prestar auxílio aos pais, que foram atropelados na terça-feira, em Bragança. Tanto o pai como a mãe sofreram ferimentos ligeiros e recuperam em casa.

Apesar de estar de saída da Luz, o médio fica de fora do terceiro jogo de preparação do Benfica, depois de ter alinhado na segunda metade dos encontros com o Reading e Nice.

