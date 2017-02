Pizzi e Vilela vão ser homenageados pelo município de Bragança

Os desportistas brigantinos vão receber a Medalha Municipal de Mérito, na próxima segunda-feira, dia 20 de Fevereiro, no âmbito das comemorações dos 553 anos de Bragança Cidade. A cerimónia vai decorrer no Teatro Municipal de Bragança, às 21h00.

Pizzi sagrou-se campeão nacional pelos encarnados na temporada passada e é preponderante na formação treinada por Rui Vitória. O jogador, de 27 anos, é o segundo melhor marcador do Benfica com oito golos no campeonato.

Quanto a Ricardo Vilela conseguiu o décimo lugar na Volta a Portugal 2016, o terceiro nos Campeonatos Nacionais e a sexta posição na Route du Sud em França também no ano passado com a camisola da Caja Rural. No final de 2016 mudou-se para a Manzana Postobon Team.