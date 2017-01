“Podemos ter uma estação de alta velocidade e um aeroporto de todo o noroeste peninsular”

Alcalde de Puebla de Sanabria há 25 anos, José Fernández Blanco, recusa aquilo a que chama duas “Espanhas” e dois “Portugais”: nos dois casos há territórios desertificados, sem serviços e sem estradas dignas do século XXI a conviverem com outros, cheios de gente e com todas as infraestruturas básicas garantidas. Assume como fundamental a construção de uma nova ligação rodoviária entre Bragança e Puebla de Sanabria que, aliada à estação do comboio de alta velocidade, prevista para Otero de Sanabria, em 2018, e ao aeródromo de Bragança, acredita que podem ajudar a contrariar a tendência de desertificação da Comarca de Sanabria e de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Em entrevista exclusiva ao Jornal Nordeste, José Fernández Blanco fala ainda da importância de partilhar serviços e da forma como estão a ser geridas as áreas protegidas.