Portugal fecha participação no Torneio de Desenvolvimento da UEFA com derrota

A Selecção Nacional sub-16 feminina perdeu, 0-1, esta terça-feira, com a Áustria, no Estádio São Sebastião, em Mirandela, na terceira e última jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA.

A equipa austríaca marcou cedo, aos 12 minutos, através de Tina Krabning, e fechou o torneio com três vitórias.

Quanto à formação portuguesa, treinada por Luís Marques, começou por vencer a Suécia por 2-0, na passada quinta-feira, em Macedo de Cavaleiros, com golos de Leonor Sousa e Joana Valente.

No passado sábado, em Bragança, Portugal empatou 2-2 com a Noruega. Melanie Pinheiro e Carolina Simões marcaram para a equipa das quinas.

O Torneio de Desenvolvimento da UEFA sub-16 feminino contou com as selecções de Portugal, Noruega, Suécia e Áustria.

A prova, que tem como objectivo dar competição às jovens jogadoras em contexto internacional mais exigente, começou na passada quinta-feira e terminou hoje, com jogos em Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela.

