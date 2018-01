Possível saída de Mangas acautelada

O defesa esquerdo testou-se, na semana passada, no St.Pollen, emblema que milita na 1ª divisão da Áustria e que tem um protocolo de cooperação com o Desportivo das Aves. Recordamos que Mangas chegou a Mirandela por empréstimo da formação da 1ª Liga.

Os responsáveis do S.C. Mirandela aguardam por uma decisão do Aves e esta semana deverão se informados se Mangas fica no São Sebastião até ao final da temporada ou se ruma ao futebol austríaco.

A única certeza é que o jogador regressa esta terça-feira ao trabalho. “Há essa possibilidade de ir para a Áustria. Vamos entrar em contacto com o Desportivo das Aves, com quem o Ricardo tem contrato, para perceber se podemos contar com ele ou não. Certo é que esta terça regressa aos treinos”, disse Rui Borges, técnico do SCM.

Rui Borges espera manter Ricardo Mangas no plantel. Mas num cenário de saída o treinador mostra-se tranquilo pois tem Zé Ricardo e Zaidu para o lado esquerdo da defesa.

“Tanto o Mangas como o Zé Ricardo são excelentes jogadores, com características diferentes, e com uma margem de progressão enorme. Se o Mangas sair temos o Zé Ricardo e o Zaidu, que também faz a posição de lateral esquerdo”.

Ricardo Mangas falhou o encontro com o Argozelo, realizado no domingo, que terminou com uma vitória do Mirandela por 1-0.