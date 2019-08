Pré-época do Macedense já começou com cinco caras novas

Começou no sábado a pré-temporada do Grupo Desportivo Macedense. António Aires conta com cinco caras novas no plantel: Pedro Amaral (ex-ABC Nelas), Pisco (ex-Valpaços Futsal), Luís Gomes (ex-Valpalços Futsal), Patrick Simão (ex-Mogadouro) e Miguel Castro (ex-Mogadouro).

Da época passada renovaram Rafael, Lameirão, Tiago Pires, Carlos Pires, Filipe, Patrick Erick, Zé João, Ricardo Simão, Dylan e o capitão Paxa.

Trata-se de um plantel bastante jovem salpicado com alguma experiência. O jogador mais novo é Tiago Pires, com 16 anos. “Devemos ser o plantel mais jovem da série A. Temos o Tiago que já trabalha connosco e recrutámos dois miúdos, o Kaka (ex-júnior Cararzedao Montenegro) e Dimito (ex-Vilarandelo), que disputou todo o campeonato de seniores da AF de Vila Real e que achamos que podem ser potencializados e ajudar o grupo. Estamos também focados em olhar para os nossos juniores e forma-los, para estarem aptos a entrar na equipa principal”, disse o treinador.

O campeonato antevê-se difícil e o primeiro embate do Macedense será com o Lordelo na jornada inaugural do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, marcada para o dia 21 de Setembro. “Vai ser um campeonato extremamente competitivo e difícil, em que cada ponto vai valer ouro, pois a série A recebeu, da série B, nada mais nada menos que o segundo classificado, o Aves, e o terceiro, o Lordelo”, lembrou António Aires. O objectivo passa pela “manutenção e consolidação” do clube na 2ª Divisão.

O treinador conta na equipa técnica com Bruno Costa e Sofia Miguel nos cargos de adjuntos e Gonçalo Gomes no scouting.

No calendário de jogos de preparação há a destacar a presença, no próximo domingo, no II Torneio Cidade de Vila Real e no dia 31 o triangular em Macedo que conta com o Viseu 2001 e o Candoso.

O Macedense apresenta-se aos sócios no dia 14 de Setembro com o ABC Nelas, da série C do Campeonato Nacional da 2ª Divisão.